Edison, utile in crescita a 79 milioni nel primo trimestre

Edison ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 79 milioni di euro, quasi raddoppiato (+88%) rispetto ai 42 milioni dello stesso periodo del 2018. I ricavi sono saliti del 3,8% a 2.511 miliardi, il margine operativo lordo (ebitda) del 26,9% a 255 milioni, alimentato - spiega una nota - dalla buona performance operativa di tutte le aree di business e, in particolare, della filiera energia elettrica attraverso il rilevante contributo delle fonti rinnovabili.L'indebitamento finanziario netto sale a 615 milioni dai 416 milioni di fine 2018, anche per effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 16 che ha comportato un incremento del debito di 165 milioni.Per il 2019 Edison conferma una stima di un margine operativo lordo in un intervallo compreso tra i 720 e i 780 milioni di euro, al netto di eventuali nuove operazioni di fusione e acquisizione.Nel periodo esaminato la domanda italiana di energia elettrica è diminuita dell'1% rispetto al primo trimestre del 2018 attestandosi a 80,3 twh, il Prezzo Unico Nazionale si è attestato ad un valore medio di 59,4 euro/mwh. Questo ha registrato un incremento del 9,4% rispetto ai 54,3 euro/mwh dello stesso periodo del 2018, a causa della riduzione delle importazioni e delle temperature più rigide nel mese di gennaio. Trend che si è invertito in febbraio e marzo per via della contrazione della domanda e dell'accresciuta disponibilità di energia da fonti rinnovabili.Analogamente, nel primo trimestre dell'anno i consumi di gas sono calati dell'1,7% rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 25,5 miliardi di metri cubi. Sul fronte dei prezzi, il gas spot in Italia si è attestato nel primo trimestre 2019 a un valore medio di 22,0 centesimi per metro cubo (-4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018) registrando un andamento decrescente nel corso del trimestre.Infine, sempre nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, le quotazioni del petrolio hanno avuto un valore medio di 63,9 dollari al barile, in flessione del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018.