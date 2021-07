Edison, nel semestre utile a 319 milioni. Ricavi su del 32% a 4,1 miliardi

Giovedì 29 Luglio 2021, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 20:08

Edison archivia il primo semestre del 2021 con ricavi a 4,1 miliardi di euro in crescita del 32,6%, margine operativo lordo (ebitda) a 472 milioni di euro (+24,2%) e utile di 319 milioni di euro, rispetto alla perdita per 65 milioni di euro del semestre 2020.

Il risultato - si legge in una nota - è frutto del buon andamento industriale - favorito dalla ripresa dello scenario di riferimento - e di elementi non ricorrenti correlati alle Attività non-Energy e, in positivo, al riallineamento dei valori fiscali di alcuni asset e del goodwill, nonché per i minori oneri netti legati alle attività E&P (esplorazione e produzione) ora cedute.

La società infine rivede al rialzo le stime per l'ebitda 2021 in un intervallo compreso tra 770 e 830 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo compreso tra 710 e 770 milioni di euro, «alla luce della buona performance industriale e di alcuni effetti one-off registrati nel primo semestre dell'anno».