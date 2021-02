(Teleborsa) - Edison chiude il 2020 con ricavi a 6,4 miliardi di euro, un Ebitda superiore alle attese a 684 milioni di euro (+13,6% rispetto al 2019) ed un utile di 19 milioni di euro rispetto alla perdita per 436 milioni di euro registrata nel 2019 "che risentiva in misura maggiore delle svalutazioni delle attività E&P oggetto di dismissione".



Un risultato - spiega Edison nella nota dei coti - frutto della "focalizzazione del Gruppo sulla transizione energetica".



L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 rimane stabile a 513 milioni di euro da 516 milioni di euro del 31 dicembre 2019 ed è il risultato di una "vivace dinamica degli investimenti, di una positiva performance industriale e della dismissione delle Discontinued Operations".



Outlook. Edison prevede per il 2021 una crescita dell'Ebitda che si collocherà in un intervallo compreso tra 680 e 740 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA