Edison realizzerà centrale termoelettrica in Campania

(Teleborsa) - Edison realizzerà una centrale termoelettrica di ultima generazione a ciclo combinatoa Presenzano in provincia di Caserta.La Centralee adotterà la migliore tecnologia ad oggi disponibile in grado di assicurare unche permette di ottenere dellerispetto alla media del parco termoelettrico italiano. Le tecnologie adottate permetteranno di raggiungeregarantendorispetto agli attuali impianti a ciclo combinato della stessa taglia, nonché un utilizzo limitato della risorsa idrica.e soddisfa compiutamente i criteri di convenienza economica, tenuto conto delle sue caratteristiche di efficienza tecnica e delle modalità di funzionamento del mercato nel quale è destinato ad operare.Nella Centrale Termoelettrica di Presenzano verrà installata la turbina a gas ad alta efficienza GT36, classe H, sviluppata da Ansaldo Energia, esempio di eccellenza nazionale e della migliore tecnologia italiana.. La durata dei lavori per la messa in esercizio della centrale sarà di 30 mesi.Il Ciclo Combinato di Presenzano sarà dotato in particolare di 1 turbina a gas GT36 di classe H della potenza di circa 505 MW, 1 generatore di vapore a recupero, 1 turbina a vapore della potenza di circa 255 MW.