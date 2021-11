Edison e Iveco firmano intesa per sviluppo gas naturale liquefatto nel trasporto merci

Edison e Iveco annunciano la firma di un memorandum of understanding per accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile a gas e per facilitare ulteriormente la penetrazione del gas naturale liquefatto (Gnl) nel settore del trasporto stradale in Italia.



"Lo scorso ottobre abbiamo completato la prima catena logistica integrata di Gnl in Italia al servizio della mobilità sostenibile", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison accennando all'entrata in esercizio del deposito costiero small-scale di Ravenna ed aggiungendo "oggi compiamo un ulteriore passo in avanti nel percorso strategico di decarbonizzazione dei trasporti, nel rispetto dei target europei ed italiani sul clima".



Gerrit Marx, ceo designato di Iveco Group, commenta: "La mobilità a gas naturale ha un ruolo fondamentale nel nostro presente e nel nostro futuro" e ricorda che oggi l'azienda è leader di mercato con il 55% di quota in Europa nel settore dei veicoli alimentati a Gnl. "La collaborazione fra Iveco ed Edison - sottolinea ancora Marx - darà un ulteriore impulso alla mobilità sostenibile, rafforzato anche dalla progressiva introduzione del biometano nel piano di sviluppo del progetto".