Edison, i ricavi raggiungono 4,3 miliardi nel primo semestre

(Teleborsa) - Edison ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi in miglioramento del 2,3% a 4,3 miliardi di euro ed un(+38% a 328 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018), grazie al buon andamento delle diverse attività e, in particolare, della filiera elettrica.Alla luce dell'accordo per la dismissione delle attività E&P i risultati relativi al business Exploration & Production sono stati considerati come Discontinued Operations (attività in dismissione) e pertanto - spiega la società - "non hanno contribuito ai ricavi di vendita e al margine operativo lordo".Ildel Gruppo è di -406 milioni di euro a seguito delle svalutazioni legate all'accordo per la cessione dell'E&P.L'al 30 giugno 2019, con una riduzione del 28% (118 milioni di euro) dai 416 milioni di euro al 31 dicembre 2018, nonostante l'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 162 che al 1° gennaio 2019 ha comportato un incremento del debito di 165 milioni di euro.A seguito dell'annunciata dismissione del business E&P, della recente acquisizione nel settore delle rinnovabili e considerata la migliorata performance delle attività elettriche e del gas,in un intervallo compreso tra 550 e 600 milioni di euro, con un incremento di circa 50 milioni di euro rispetto alla precedente indicazione, a perimetro costante.