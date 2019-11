Edison, estende il contratto di fornitura gas con Sonatrach fino al 2027

Intesa tra Edison e Sonatrach (società nazionale di idrocarburi in Algeria), che hanno concluso un accordo per estendere il contratto di fornitura di gas esistente fino al 2027. Il contratto garantirà a Edison la fornitura di un miliardo di metri cubi di gas all'anno dall’Algeria per la durata di otto anni.



L’accordo, rafforzando il rapporto a lungo termine tra le due società, fornisce a Edison e all'Italia fonti di gas naturale più diversificate e affidabili. Diversifica, inoltre, le sue fonti di approvvigionamento, aumenta la sicurezza e ottiene l'accesso a una fonte affidabile di gas naturale.



