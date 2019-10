Edison firma accordi definitivi costruzione gasdotto di interconnessione Grecia-Bulgaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo successo per Edison. La società di energia italiana, attraverso– joint venture paritetica con la società greca DEPA SA -, ha firmato gli accordi per l'avvio delle attività di costruzione di, gasdotto di interconnessione tra. La firma è avvenuta a Sofia alla presenza del Ministro bulgaro dell'Energia,e del Ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Repubblica ellenica,che hanno anche firmato un accordo intergovernativo che regola il regime fiscale del progetto.Il progetto IGB, che è sviluppato da ICGB AD - joint venture 50-50 tra IGI Poseidon SA e Bulgarian Energy Holding (BEH) –, è parte, con i progetti Poseidon ed Eastmed, di in un sistema di infrastrutture promosso da IGI Poseidon che contribuisce all'ampliamento del Corridoio Sud del gas e alla diversificazione di rotte e di fonti di gas verso l'Europa a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, competitività e sostenibilità dell'Unione Europea.In aggiunta agli accordi tra gli azionisti e tra i Governi, a Sofia sono stati firmati anche gli accordi di ICGB, con gli shipper per il trasporto del gas, con Corinth Pipeworks per la fornitura di tubi e con AVAX per la costruzione dell'infrastruttura.Sono stati infine firmati gli accordi con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per 110 milioni di euro che, con i contributi europei per 84 milioni di euro e con gli apporti di capitale sociale degli azionisti, assicurano le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto.Negli ultimi anni, IGI-POSEIDON (50% DEPA e 50% Edison) ha sviluppato il progetto IGB contribuendo al collegamento del Corridoio Sud con i Paesi balcanici a nord della Grecia e consentendo così di diversificare la fornitura di gas naturale nella regione del sud-est Europa