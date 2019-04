Edison, esiti della conversione volontaria delle azioni risparmio in ordinarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel periodo di conversione volontaria, dal 15 febbraio 2019 al 1° aprile 2019, delle azioni di risparmio Edison Spa (quotate sul Mercato Telematico Azionario – MTA – della Borsa Italiana) in azioni ordinarie Edison Spa (non quotate sul MTA) sono statePer l'effetto della conversione, il capitale sociale di Edison, invariato nell'ammontare di 5.377.000.671 euro, risulta rappresentato da n. 5.267.224.718 azioni ordinarie e da n. 109.775.953 azioni di risparmio del valore nominale di Euro 1 cadauna.Le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione volontaria sono state messe a disposizione degli aventi diritto, a far data dal 5 aprile 2019, mediante contabilizzazione presso Monte Titoli S.p.A. sui conti deposito dei rispettivi intermediari.