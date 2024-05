Martedì 28 Maggio 2024, 13:13

Il mercato tutelato del gas è finito lo scorso mese di gennaio, quello dell’energia elettrica è agli sgoccioli e verrà “archiviato” il prossimo primo luglio. Non vuol dire che tutti gli italiani siano passati al mercato libero. Ma certamente siamo entrati in una transizione senza ritorno che si caratterizza per l’avvio del servizio a tutele graduali dell’elettricità, a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili (over 75 anni e disabili esclusi) che risulteranno ancora nel servizio di maggior tutela al primo luglio 2024. Le condizioni economiche definitive del servizio a tutele graduali, uguali in tutta Italia, potranno essere definite e rese note solo in prossimità del passaggio al nuovo servizio, nel prossimo mese di giugno. I clienti domestici elettrici già passati al mercato libero hanno il diritto di rientrare nel servizio di maggior tutela fino a fine giugno 2024. Per farlo bisognerà rivolgersi all’esercente il servizio di maggior tutela del proprio Comune. Al momento gli utenti di luce e gas si dividono tra coloro che sono già passati al mercato libero dell'energia, aderendo a una delle offerte pubblicizzate dai vari fornitori, e coloro (circa 10 milioni di clienti domestici, secondo i dati disponibili alla fine dello scorso anno) che sono rimasti nel cosiddetto "mercato tutelato", ovvero godono di condizioni economiche definite dall’Authority dell’energia che riflettono l’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas.

DOPO LE ASTE

I clienti che al primo luglio saranno ancora serviti in maggior tutela transiteranno automaticamente nel servizio a tutele graduali. Chi non effettuerà la scelta autonomamente si ritroverà un operatore che si è aggiudicato l’utenza in asta in base all’area di riferimento. Tra gli aggiudicatari delle aste per il servizio a tutele graduali c’è Edison Energia. Lo scorso febbraio Acquirente Unico ha annunciato l’esito delle aste del servizio a tutele graduali che si sono tenute il 10 gennaio. Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, si è aggiudicata tutti i quattro lotti a cui puntava e per i quali aveva presentato l’offerta (Area Sud 3, 5, 8 e 9), acquisendo la possibilità di servire nell’ambito delle tutele graduali circa 700mila nuovi clienti per l’energia elettrica, che si aggiungono ai due milioni annunciati nel 2023 e avvicinano il target dell’azienda di quattro milioni entro il 2030. L’ad della società, Massimo Quaglini ha commentato: «Edison Energia, con l’aggiudicazione di questi quattro lotti nel centro e nel sud Italia, si conferma operatore nazionale di sistema consolidando la propria presenza in alcune regioni distintive e strategiche come Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Campania e Toscana. Il nostro obiettivo è accompagnare i nuovi clienti in questa fase di transizione e aiutarli a fare chiarezza, con un passaggio al mercato libero graduale e consapevole. In questi territori, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilità di recarsi presso i nostri numerosi negozi, per usufruire di servizi di consulenza e post vendita, a conferma dell’impegno e della vicinanza di Edison ai consumatori e alle comunità locali». Oggi Edison Energia ha oltre 2 milioni di contratti e intende raddoppiarli al 2030. Il piano di sviluppo prevede l’apertura di mille negozi, l’ampliamento della rete di 3mila artigiani, la costituzione di 2.200 comunità energetiche in ambito condominiale e l’installazione di oltre 100mila punti di ricarica elettrica domestica entro il 2030.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I clienti che scelgono le offerte luce e gas di Edison Energia sul mercato libero hanno inclusa una piattaforma innovativa per la casa, che permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica. Edison Energia aiuta i propri clienti a diventare sempre più consapevoli dei loro consumi energetici attraverso un sistema di intelligenza artificiale, Edison CoCo, che offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa e accedere all’opportunità offerta dall’operatore energetico nel mondo delle comunità energetiche condominiali. Inoltre, il cliente può accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta. La società affianca alla tradizionale offerta di luce e gas con un ampio ventaglio di servizi innovativi rivolti alle famiglie, ai professionisti (partite Iva) e ai clienti business. Per i clienti residenziali, l’azienda ha amplificato il proprio raggio d’azione entrando nel settore dei servizi rivolti alla casa con soluzioni modulabili sulle esigenze del cliente: dai prodotti di efficienza energetica in ambito domestico alle comunità energetiche condominiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA