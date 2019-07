Edison, cede divisione E&P a Energean Oil and Gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Edison ha firmato un accordo con Energean Oil and Gas per la(E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas naturale).La firma segue l'approvazione dell'operazione, ieri 3 luglio, da parte del Consiglio di amministrazione.Il prezzo della transazione si basa su unall'avvio della produzione del giacimento di gas di Cassiopea in Italia.Inoltre, Edisonche porterebbero il valore aggregatoL'operazione include anche il trasferimento all'acquirente dei futuri obblighi di decomissioning.Energean Oil and Gas si è impegnata a garantire un futuro di sviluppo per l'area di business E&P e per le persone impiegate nella società ed è il soggetto ideale per liberare tutto il potenziale del business. Il personale coinvolto nell'operazione ammonta complessivamente a 282 persone alla data del 30 giugno 2019.Edison Exploration & Production si avvale anche dello staff della operating company egiziana Abu Qir Petroleum.Ilcon Energean Oil and Gas è previsto entro la fine del 2019 ed è soggetto alle approvazioni necessarie per questo tipo di operazioni, tra cui quella del Ministero dello Sviluppo economico.Le risorse finanziarie derivanti da questa operazione sosterranno il piano di sviluppo strategico di Edison che prevede investimenti assai significativi in Italia nel triennio 2019-2021 destinati, prevalentemente, allo sviluppo di capacità di generazione da fonti rinnovabili e gas, nonché al rafforzamento della presenza della società sul mercato dei clienti finali e dei servizi di efficienza energetica.che si pone la società è quello die un target di emissioni pari a 0,26 chilogrammi di CO2 per kilowattora prodotto.