Edison, CdA nomina per cooptazione Luc Rémont amministratore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Edison, preso atto delle dimissioni rassegnate da Jean-Bernard Lévy, ha nominato per cooptazione Luc Rémont amministratore della società`. Rémont, che resterà` in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, non è in possesso di azioni Edison alla data della nomina.



Luc Rémont è stato da poco nominato CEO di EDF, colosso francese dell'energia che controlla Edison. L'ex dirigente di Schneider Electric deve affrontare la grande sfida di rilanciare la produzione nucleare di EDF, su cui è in atto l'OPA dello Stato francese per salire al 100% del capitale.