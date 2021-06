Edison, assemblea delibera di vincolare quota del capitale

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Edison, società quotatà sull'MTA e uno dei principali operatori italiani nell'energia, ha deliberato di appostare in bilancio un vincolo fiscale per un importo complessivo di 1.572.280.356,02 euro su una corrispondente quota parte del capitale sociale.



Tale delibera, si legge in una nota della società, si è resa necessaria a seguito dell'esercizio dell'opzione, da parte di Edison, di riallineare i valori fiscali al maggior valore civile di una parte significativa di alcuni beni ammortizzabili e dell'avviamento, come consentito dalla legge sopra citata.