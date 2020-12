© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno dato esecuzione all'accordo per la(E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (petrolio e gas naturale).L'operazione rientra neldalle attività di esplorazione e produzione diper concentrarsi sulloin linea con la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese.nel breve periodo ledalla cessione di questi asset, per sostenere il piano di crescita nelle aree individuate come strategiche, ossia generazione dadi ultima generazione, servizi ai clienti,delle attività oggetto di dismissione è pari acon un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta di Edison di circa 230 milioni USD, cui si aggiunge anche latra l'1 gennaio 2019 e il closing dalle attività asset oggetto della cessione. L'accordo prevede unfino asubordinato all'entrata in produzione del campo gas Cassiopea.