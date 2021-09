EdiliziAcrobatica, valore produzione raddoppia a 36,8 milioni di euro in 1° semestre

Martedì 28 Settembre 2021, 09:00

(Teleborsa) - Il CdA di EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Il valore della produzione è stato pari a circa 36,8 milioni di euro, in crescita del 96,8% rispetto al 30 giugno 2020, grazie soprattutto "all'espansione dell'attività in relazione all'impulso del bonus facciate 90%", sottolinea la società.

L'EBITDA si è attestato a circa 6,9 milioni di euro, registrando un rafforzamento rispetto ai circa 1,4 milioni di euro del 2020. L'EBIT è stato pari a 5,5 milioni di euro, con un EBIT margin al 15%. L'utile netto è stato di 1,6 milioni di euro (21 mila euro al 30 giugno 2020), mentre la Posizione Finanziaria Netta (PFN) è pari ad 7,7 milioni di euro (debito), sostanzialmente invariata rispetto al 30 giugno 2020.

"Sono particolarmente orgoglioso dei risultati che il gruppo ha conseguito nel primo semestre di quest'anno - ha commentato Riccardo Iovino, CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica - I primi sei mesi del 2021 sono stati ancora caratterizzati dalle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 e hanno rappresentato un'ulteriore sfida per EdiliziAcrobatica. Sfida che, come mostrano i dati, ha vinto non solo consolidando la propria posizione e confermandosi azienda leader nel settore dell'edilizia in Italia, ma dando vita a nuove iniziative destinate a replicarne il modello di business in Europa".

Per la rimanente parte dell'anno, il gruppo punta a "perseguire la propria strategia di crescita, aprendo nuove sedi sul territorio italiano e perseverando nel percorso di espansione all'estero" e "ritiene che i servizi offerti beneficeranno delle misure agevolative per il rilancio del settore edile e, in ogni caso, di poter fronteggiare un eventuale inasprimento della pandemia Covid 19, grazie alla propria flessibilità organizzativa nonché alla solidità della situazione finanziaria".