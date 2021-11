EdiliziAcrobatica, ricavi più che raddoppiati nei primi 9 mesi 2021

(Teleborsa) - EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi pari a 61,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in aumento del 142,6% rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente (pari a 25,4 milioni di euro). Le sedi operative dirette, al 30 settembre 2021, hanno raggiunto quota 75, con un incremento di 17 unità rispetto alle 58 registrate a settembre 2020.

"È con piena soddisfazione che siamo a condividere ancora una volta un risultato che dimostra la validità del nostro modello di business che, fondandosi sulla cura e la crescita umana e professionale delle nostre risorse umane, si conferma vincente al di là anche delle perduranti difficoltà legate alle restrizioni imposte dalla pandemia", ha commentato Riccardo Iovino, CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica.

"I risultati del terzo trimestre, al netto del sostegno per il comparto dell'edilizia rappresentato da misure come il Bonus Facciate, sono frutto delle strategie di crescita messe in atto dall'azienda che è stata capace di accogliere e soddisfare in tempi rapidi, e con il massimo rigore produttivo, le centinaia di richieste di intervento che quotidianamente riceve", ha aggiunto Iovino.