EdiliziAcrobatica, Intesa Sanpaolo alza target price e cambia giudizio

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato il prezzo obiettivo su EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull'AIM Italia, portandolo a 20 euro (da 13,5) e ha modificato il giudizio sul titolo da "buy" a "hold" (anche alla luce del rally registrato dal titolo da inizio anno). "Alla luce di un inizio d'anno positivo (il CdA ha approvato la semestrale il 28 settembre, ndr) e dei volumi preliminari del terzo trimestre, riteniamo che EdiliziAcrobatica sia sulla strada giusta per fornire un solido secondo semestre", scrivono gli analisti della banca.



Il Superbonus 110%, il bonus relativo ai lavori di efficientamento energetico, è stato prorogato fino alla fine del 2023, e i prossimi mesi saranno cruciali per capire "fino a che punto il Superbonus 110% sta generando fatturato", si legge nella nota di Intesa Sanpaolo. Viene inoltre previsto che il Bonus Facciate 90% possa essere prorogato dopo il 31 dicembre, anche se con una percentuale di detrazione inferiore.



Gli analisti hanno quindi rivisto al rialzo le previsioni di utile netto del 22,1% nel 2021, dell'8,3% nel 2022 e del 2,1% nel 2023. I ricavi per l'intero anno dovrebbero essere pari a 79,5 milioni di euro, l'EBITDA pari a 14,9 milioni di euro e l'utile pari a 3,8 milioni di euro.