EdiliziAcrobatica, forte crescita dei risultati nel 2021

(Teleborsa) - Il totale dei ricavi consolidati dell'esercizio 2021 di EdiliziAcrobatica aumenta del 89,9% e si attesta a 87,7 milioni circa contro i 46,2 milioni del 2020.



L'EBITDA è pari a 21,28 milioni in crescita del 326% rispetto ai 5 milioni nel 2020, mentre l'utile netto di 11,1 milioni, è in forte aumento (+533%) rispetto al risultato di 1,7 milioni del 2020.



La posizione finanziaria netta passa da un debito netto di 7,7 milioni al 31/12/2020 ad una posizione finanziaria netta positiva di circa 3,6 milioni al 31 dicembre del 2021, "grazie al flusso di cassa positivo generato dall'operatività del Gruppo".



Outlook

Per il 2022 la società prevede di "proseguire nel processo di internazionalizzazione che fino ad oggi l'ha portata in Francia e Spagna e, sul fronte nazionale, di continuare nel percorso di radicamento capillare sul territorio".



Proposta la distribuzione del dividendo pari a 0,23 euro per azione in aumento dell'87,5% rispetto al 2020.