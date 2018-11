EdiliziAcrobatica debutta in Borsa sull'Aim Italia

Ultimo aggiornamento: 18:40

EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia fatti legati in sospensione con una fune di sicurezza,, il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Lo sbarco a Piazza Affari è avvenuto a 3,3 euro. Dopo le prime battute la società è arrivata fino al top di 3,4 euro chiudendo poi sui valori iniziali in una sessione complessivamente negativa per Piazza Affari.«È per noi una grande soddisfazione aver concluso l'iter di quotazione in Borsa proprio in un momento storico così delicato per i mercati. Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso contro intuitivi. L'unicità di EdiliziAcrobatica non è solo questione di know-how, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta a entrare sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana» ha commentato, amministratore delegato del gruppo che conta 45 sedi operative - e la direzione generale a Genova - e cheL'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione. In fase di collocamento sono stati raccolti 5,7 milioni di euro, con un flottante del 23% con una capitalizzazione pari a circa 21 milioni di euro.Quella di EdiliziAcrobatica è la trentesima ammissione dell'anno su Aim Italia, che conta ora 114 aziende.