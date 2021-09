EdiliziAcrobatica: agosto da record, contratti sottoscritti: +419%

1 Minuto di Lettura

Giovedì 16 Settembre 2021, 09:15







(Teleborsa) - EdiliziAcrobatica chiude il mese di agosto con un incremento del 419% dei contratti sottoscritti pari a 8.368.000 euro, rispetto ad 2020 quando si attestò a 1.611.000 euro.



La progressione dei risultati aziendali - spiega la società in una nota - si conferma anche analizzando i dati dei primi 8 mesi dell'anno e raffrontandoli con l'analogo periodo dell'esercizio precedente: ancora una volta, infatti, il valore dei contratti sottoscritti, che si attestano a 80,7 milioni di euro, è in crescita di circa il 310% rispetto ai 19,7 milioni del 2020.



Inoltre, il gruppo, ha raggiunto, al 31 agosto 2021 un totale di 1.245 collaboratori rispetto ai 931 registrati al 31 agosto 2020, pari a una crescita del 33,73%.

Per quanto riguarda EdiliziAcrobatica France, il valore della produzione di agosto è pari a 255.624 euro, pari a un +47% rispetto allo stesso mese del 2020 quando era stato di 173.997 euro.