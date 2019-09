EdiliziaAcrobatica, utile primo semestre in calo a 0,8 milioni

(Teleborsa) - EdiliziaAcrobatica, società quotata a Milano, ha chiuso il semestre con un valore della produzione like for like pari a circa 18,1 milioni di euro, in crescita del 68,7% rispetto al 30 giugno 2018. L'EBITDA pari a circa Euro 2,4 milioni è in crescita del 17,9% (+37,6% il dato like for like).



Il periodo chiude con un utile di 0,8 milioni, in calo del 36% rispetto al 2018, mentre il dato like for like mostra una decrescita del 23,4%.



Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a 2,4 milioni rispetto alla liquidità di cassa pari a circa 2,1 milioni registrata al 31 dicembre 2018.