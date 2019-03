Edilizia USA, fiducia costruttori sotto attese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stabile la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. A marzo il dato si è attestato a 62 punti come il mese precedente e contro attese per un lieve miglioramento a 63 punti stimato dagli analisti.L'indicatore, elaborato dalla, rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo."I costruttori riferiscono che il mercato si sta stabilizzando in seguito al rallentamento alla fine del 2018 e prevedono una solida stagione di acquisti primaverili", ha affermato Greg Ugalde, presidente di NAHB.Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è salito di due punti a quota 68, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è cresciuto di 3 punti a quota 71, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è sceso di 4 punto a 44 punti.