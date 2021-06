1 Giugno 2021

(Teleborsa) - Crescono ancora le spese per costruzioni in USA nel mese di aprile, seppur ad un ritmo inferiore rispetto al mese precedente. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.524 miliardi di dollari registrando un aumento dello 0,2% dopo il +1% di marzo (rivisto da +0,2%). Il dato risulta inferiore anche alle stime degli analisti che erano per una salita maggiore, ovvero dello 0,5%.

Su base annua si è visto invece un incremento del 9,8%.

Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,4% a 1.180,6 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono aumentate dell'1% a 729,2 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dello 0,6% a 343,5 miliardi di dollari.