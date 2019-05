Edilizia USA, avvio cantieri e permessi meglio delle previsioni

(Teleborsa) - Recupera il mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, ad aprile, sono saliti del 5,7% su base mensile a 1,235 milioni di abitazioni, rispetto agli 1,168 milioni rivisti di marzo (1,139 milioni la prima lettura).



Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un livello di 1,205 milioni di unità, che sarebbe risultato in crescita del 6,2% rispetto al dato originario che è stato rivisto al rialzo.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un incremento dello 0,6% mensile a 1,296 milioni di unità contro gli 1,288 milioni rivisti del mese precedente (-0,2%). Anche in questo caso il dato è migliore delle aspettative che avevano previsto un aumento dello 0,5% fino a 1,290 milioni di unità. Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA