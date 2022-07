Edilizia, permessi per costruire confermano trend crescita residenziale

Venerdì 22 Luglio 2022, 13:00







(Teleborsa) - Continua a crescere il mercato immobiliare italiano. Nel primo trimestre 2022, sulla base dei permessi per costruire, si stima una crescita congiunturale del 4% del numero di abitazioni e del 3,7% per la superficie utile abitabile. Am che la superficie dei fabbricati non residenziali aumenta rispetto al trimestre precedente in misura marcata (+21,5%).



Nel primo trimestre 2022, il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a circa 15 mila 900 unità mentre la superficie utile abitabile è di circa 1,38 milioni di metri quadrati. La superficie non residenziale autorizzata è pari a circa 2,73 milioni di metri quadrati.



In termini tendenziali, si registra una crescita per il settore residenziale: +8,4% per il numero di abitazioni e +8,8% per la superficie utile abitabile. La superficie non residenziale aumenta dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.