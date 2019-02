Edilizia in crisi profonda: settore subisce contraccolpi taglio opere pubbliche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha subito una bruscain opere pubbliche. Lo rivela l'osservatorio congiunturale dell'ANCE, associazione che rappresenta i costruttori edili.Gli investimenti in opere pubbliche sono%, con una contrazione più forte rispetto al calo del 2,5% preventivato, e questa tendenza sono sembra destinata ad arrestarsi: lamentre si attende undegli investimenti l'A dare le dimensioni della crisi anche i numeri relativi all'occupazione, che evidenziano., e quelli relativi alla, che vedonodal 2008.Un appello al Premeir Conte è stato lanciato dal presidente dell'ANCE,, che commenta in modo pessimistico l'assenza di investimenti per il 2019 -- aggiungendo "ci aspettiamo una convocazione (del Premier, Ndr) a ore, a giorni".