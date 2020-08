Edilizia, ENEA: al via ricerca su pannelli innovativi con prodotti di scarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Realizzare. È quanto si propone il, che vedecollaborare con lspecializzata nella produzione e vendita di prodotti chimici a base di fluoro. Il progetto, che conta su un finanziamento totale di 180mila euro, di cui un quarto a carico del programmadurerà un anno e impiegherà nella realizzazione dei pannelli un sottoprodotto del ciclo produttivo industriale di Fluorsid, costituito per il 98% da gesso anidro (CaSO4).Il team di ricercatori Enea di due diversi dipartimenti,, – spiega Enea in una nota – studierà la possibilità di realizzare un prototipo di pannello innovativo destinato al settore edilizio, secondoe caratterizzato da resistenza al fuoco e alle sollecitazioni meccaniche, da alti livelli di isolamento termico e acustico ed elevata leggerezza."Queste ultime caratteristiche, che si cercheranno di raggiungere, – afferma– saranno sperimentate applicando la metodica di aerazione della malta già brevettata, con brevetto internazionale, nel nostro laboratorio e basata sull'azione combinata di lievito di birra e perossido di idrogeno, dalla cui reazione scaturiscono la formazione di bolle di ossigeno e la conseguente lievitazione del composito".I prodotti attualmente presenti sul mercato sono pannelli in cartongesso e/o blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, leggeri, resistenti e con i quali è possibile realizzare velocemente e a secco pareti resistenti. "Lo scopo della nostra ricerca – conclude De Fazio – è quello di realizzarecon prestazioni meccaniche migliori rispetto a quelle dei prodotti attuali, leggeri e a bassa densità. Questo anche collaborando con una azienda leader del settore a livello internazionale e mettendo così a disposizione del sistema produttivo del paese l'esperienza e gli strumenti della ricerca applicata".