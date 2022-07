EDF sospende negoziazioni fino a piano per nazionalizzazione

Mercoledì 13 Luglio 2022, 13:00







(Teleborsa) - Électricité de France (EDF), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, ha chiesto e ottenuto la sospensione delle negoziazioni dei suoi titoli azionari fino a nuovo avviso. La decisione è arrivata a seguito delle comunicazioni del Primo Ministro (il 6 luglio la premier Elizabeth Borne ha annunciato un progetto di nazionalizzazione), e a seguito di scambi con l'Autorità francese per i mercati finanziari.



Il ministero delle finanze ha annunciato che chiarirà i suoi piani di nazionalizzazione prima dell'apertura del mercato del 19 luglio, al più tardi. Lo Stato detiene già una partecipazione dell'84% nella società che gestisce le centrali nucleari della nazione. "Il governo potrebbe voler offrire un premio sufficiente per evitare contestazioni legali e conseguenti ritardi nell'offerta", hanno affermato gli analisti di JPMorgan in una nota.





















(Foto: EDF)