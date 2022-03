EDF: nuovo taglio alla guidance 2022, titolo giù a Parigi

Lunedì 14 Marzo 2022, 10:30







(Teleborsa) - Si muove in perdita EDF mostrando una flessione del 2,25% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni è l'ulteriore taglio alle previsioni per l'anno in corso annunciato dalla maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia. Électricité de France (EDF) ha fatto sapere che sta rivedendo al ribasso il suo margine operativo lordo (Ebitda) di 22,2 miliardi di euro.



Il Gruppo mantiene le proprie previsioni sul debito finanziario netto a fine 2023 pari a 3 volte il mergine operativo lordo, mentre il debito finanziario rettificato sarà compreso tra 4,5 e 5 volte il Mol rettificato.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Euronext 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'utility francese rispetto all'indice di riferimento.



Tecnicamente, EDF è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,739 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,377. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,1.





(Foto: Thomas Dutour / 123RF)