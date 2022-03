Edf lancia aumento di capitale da oltre 3,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - Électricité de France (EDF), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, ha avviato un aumento di capitale con diritto di opzione riservato agli azionisti esistenti, per un importo lordo di oltre 3,1 miliardi di euro. I proventi netti saranno utilizzati principalmente per: finanziare le attività di sviluppo nel periodo compreso tra il 2022 e il 2024; rafforzare il merito di credito del gruppo e il suo accesso ai mercati finanziari; più in generale, rafforzare la flessibilità finanziaria del gruppo.



L'utility statale si trova a fronteggiare una serie di problemi nell'attività dei reattori nucleari e i tetti ai prezzi dell'energia imposti dal governo francese. All'inizio di questa settimana, EDF ha lanciato un warning sulle prospettive di utile per il 2022, dopo il maxi allarme sulla guidance di gennaio. La società potrebbe non raggiungere gli obiettivi finanziari in quanto è costretta a vendere energia a prezzi inferiori a quelli di mercato e per una minore produzione dal nucleare.



Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente EDF, che si attesta a 9,3 sulla borsa di Parigi. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 9,43, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 9,14.