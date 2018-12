Ecotassa su auto più inquinanti fino a 2.500 euro. Bonus fino a 6mila per chi rottama

Ultimo aggiornamento: 19:42

Da 1.100 a 2.500 euro: tanto dovrà sborsare chi dal primo marzo 2019 comprerà un'auto inquinante. Quattro le soglie previste, che toccano anche macchine non di lusso: per i veicoli che emettono da 161 a 175 Co2 g/km, l'imposta è pari a 1.100 euro; il contributo sale a 1.600 per la fascia 176-200 Co2 g/km e si innalza a 2.000 per la fascia 201-250 Co2 g/km. Il conto più salato è per i veicoli che superano i 250 Co2 g/km ed è pari a 2.500 euro. Lo prevede un emendamento alla manovra presentata dai relatori.Secondo un elenco stilato da Quattroruote nella prima fascia di veicoli rientrano anche i modelli Qubo, Doblò e la 500 L Cross della Fiat. Presenti nella lista anche veicoli Alfa Romeo, tra cui la Giulietta, e molto modelli Bmw, Jaguar e Ford.Previsti poi incentivi fino a 6.000 per le auto ecologiche, ma solo se in cambio si rottama una vecchia auto. Per tutti gli altri che intendono acquistare un veicolo senza rottamare una auto vecchia l'incentivo potrà arrivare al massimo a 4.000 euro.Il sottosegretario alle infrastrutture Michele dell'Orco, al Senato, afferma che l'emendamento che salva «leutilitarie».