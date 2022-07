Ecosuntek, Matteo Minelli confermato Amministratore Delegato

Martedì 12 Luglio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek ha preso atto dell'elezione dei nuovi componenti, per il triennio 2022 – 2024, nelle persone di: Vittorio Rondelli Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Minelli Consigliere, Matteo Passeri Consigliere, Lorenzo Bargellini Consigliere, Christian Cavazzoni Consigliere, Gianluca Fedele Consigliere con i requisiti di Indipendenza, Enrico Guarducci Consigliere.



Il nuovo Consiglio - si legge in una nota - ha preso atto della designazione di Vittorio Rondelli quale Presidente del CdA e di Gianluca Fedele come Consigliere in possesso dei requisiti di Indipendenza.



Il board ha, altresì, confermato il Consigliere Matteo Minelli nel ruolo di Amministratore Delegato, per anni alla guida del Gruppo, anche in considerazione del proficuo lavoro svolto dal medesimo, nel precedente triennio 2019-2021.



Da ultimo, l'Organo amministrativo ha delegato specifici di poteri di ordinaria amministrazione della Società in relazione all'area Tecnica della stessa, da esercitarsi nell'ambito dei piani e dei budget approvati dal CdA, così come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, al Consigliere Matteo Passeri.