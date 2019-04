Economia italiana conferma fase debolezza. E rischi incombono su quella globale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre le prospettive dell'restano caratterizzate dalla presenza di. Il processo diinfatti è rimasto incompiuto ed isono ancora in corso.E' quanto emerge dall'ultima nota congiunturale dell'Istat, secondo cui la situazione resta invariata, nonostantemersi nell'ultimo periodo. Fra questi l'indice della, che è tornato a mostrare(+1,7% a gennaio rispetto a dicembre 2018),(+2,4%), soprattutto quelli non durevoli, ed in presenza di un(+1,8%).anche se torna ad aumentare la disoccupazione (10,7% e febbraio, un decimo superiore al dato di gennaio).Illordo delle famiglie consumatrici(-0,3%), abbassando anche il, mentre il miglioramento dei consumi è stato raggiunto grazie ad un'ulteriore flessione della propensione al risparmio.In un contesto europeo di, permane il differenziale inflazionistico a favore dell'Italia rispetto a quelli dell'area euro (a marzo in rallentamento a +1,4%). ). Il divario negativo si conferma particolarmente ampio per la misura di fondo dell'inflazione, (0,5% in Italia contro 1%).Si conferma l'indebolimento della fiducia sia delle imprese sia dei consumatori. L'indicatore anticipatore ha segnato una flessione di intensità ridotta rispetto a febbraio, suggerendo un possibile cambiamento rispetto alla fase di contrazione dei livelli di attività economica manifestatasi negli scorsi mesi.