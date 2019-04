© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, pur rilevando nella consueta mensile pubblicata oggi, 5 aprile 2019, "alcuni segnali positivi" emersi dagli ultimi dati congiunturali (produzione, consumi ordini).Ma secondonel rapporto emerge che i ": la disoccupazione torna ad aumentare, ildisponibile lordo delle famiglie diminuisce, l'aumenta seppure in maniera meno accelerata, ladiminuisce"."Unin cui il le misure di carattere assistenziale quali il reddito di cittadinanza risultano del tutto insufficienti e marginali", sottolinea l'associazione che tutela famiglie e consumatori, spiegando che "per far ripartire il nostro sistema economico: sono necessariper lo sviluppo, la crescita, la, la. Tutte misure che agirebbero positivamente sul mercato del lavoro, creando nuova occupazione e dando un impulso positivo alla crescita attraverso la ripresa della domanda interna".Federconsumatori ribadisce quindi la sua posizione, chiedendo ancora una volta un "che vada in questa direzione, di cui il Dl Crescita sembra solo una timida prefazione"."Un piano incisivo e capace di determinare una vera inversione di rotta si rende ancora più urgente alla luce dei rischi di ribasso segnati dall'andamento dell'economia internazionale, che vede il processo di Brexit ancora incompiuto".