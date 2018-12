Economia giapponese in rallentamento: PIL ai minimi da 4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, su livelli che non si vedevano da quattro anni. La terza economia mondiale ha risentito di una serie di catastrofi naturali ma anche dei rischi globali, in particolare delle tensioni commerciali che stanno rallentando la crescita globale.Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese,. Si tratta del livello più basso dal 2° trimestre del 2014. Le previsioni degli analisti erano per una flessione dell'1,9%.Anche su base trimestrale il Prodotto Interno Lordo ha deluso le attese: il PIL è stato rivisto al -0,6% dal -0,3% della lettura precedente. .Ad incidere negativamente, tra le varie componenti, la domanda interna e quella estera, entrambe in calo dello 0,5%.Nel 2° trimestre dell'anno, l'economia era cresciuta dello 0,7% su trimestre e del 2,8% su anno.