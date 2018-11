Cresce l'economia digitale: un mercato da 65 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'economia digitale in Italia sta prendendo sempre più piede: acquista valore e aumenta il numero degli occupati in questo settore. Per il terzo anno consecutivo l'industria digitale continua a svilupparsi: nel 2018 sono stati investiti 65 miliardi di euro, in aumento dell'11,6%. Di conseguenza la crescita ha effetti positivi sull'occupazione: nel 2017 ha contato 285mila professionisti in aumento del 12,6% rispetto ai 253mila del 2016. È quanto emerge dalla ricerca congiunta di Ey e Iab Italia.Pubblicità online ed e-commerce si confermano, per il secondo anno consecutivo, i driver della crescita con incrementi, rispettivamente del 13% e 15% rispetto all'anno precedente. Questa industria, inoltre, genera un indotto di 89 miliardi di euro, con una stima sull'occupazione di più di 675 mila persone.«Il valore dell'industria digitale porta con sè rinnovamento e trasformazione in tantissimi altri settori adiacenti, stimolando la produttività in aziende non necessariamente votate all'innovazione», commenta il presidente di Iab Italia, Carlo Noseda, sottolineando che «la politica economica del governo può e deve svolgere un ruolo più determinante e di sostegno alla digitalizzazione, per una maggiore competitività a livello di sistema», visto che «l'Italia ha ancora un gap importante rispetto al resto dell'Europa».«Tra le imprese italiane c'è una progressiva presa di coscienza e sono stati fatti passi avanti sul fronte delle nuove competenze, ma occorre ancora investire molto per superare il divario culturale digitale», spiega il co-direttore dei mercati e dei clienti per la regione Mediterranea di Ey, Andrea Paliani.Secondo una recente ricerca di Ey-Iab e Spencer Stuart, il 70% delle imprese italiane ha attivato iniziative concrete per l'integrazione culturale e organizzativa di nuovi professionisti più digitali, il 30% ha avviato piani di sviluppo interno delle competenze, il 27% ha avviato programmi di riqualificazione delle risorse per formare persone e sviluppare competenze in grado di massimizzare il ritorno di investimento del processo di digitalizzazione delle imprese.