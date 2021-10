Ecomondo, presente anche Iveco con la nuova gamma di veicoli a trazione alternativa

Martedì 26 Ottobre 2021, 20:00

(Teleborsa) - A Ecomondo, la kermesse dedicata all'economia circolare e alla Green economy in corso alla Fiera di Rimini che si è aperta oggi, è presente anche Iveco che ha presentato la sua nuova gamma di veicoli leggeri Iveco Daily e le sue soluzioni a trazione alternativa, a partire dal metano. Parola d'ordine è sostenibilità, "un credo" per il costruttore italiano come l'ha definita Mihai Radu Daderlat, Direttore Mercato Italia Iveco. "La sostenibilità per noi è tutto, è un nostro credo, è il lavoro che stiamo facendo da tanti anni ed Ecomondo è effettivamente la platea più titolata per parlare di sostenibilità", ha dichiarato ai microfoni di Teleborsa.

"In questo momento si tratta anche di sostenibilità sociale perché il fatto di tornare in presenza ci da l'opportunità di vedere il mercato, di rincontrare tutti i nostri clienti e anche di presentare la nuova gamma di veicoli leggeri Iveco Daily e soprattutto una gamma completa di veicoli a trazione alternativa a metano", ha aggiunto. "Dalla manifestazione ci aspettiamo tanto interesse e sappiamo che tutti i nostri clienti hanno aderito e sono importanti", ha affermato Daderlat. "La temperatura e l'interesse del mercato sono molto alti", ha assicurato infine il Direttore Mercato Italia di Iveco.