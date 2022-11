Ecomondo e Key Energy 2022, la vetrina del futuro "green" alla Fiera di Rimini

Oltre 1.400 brand espositori, una superficie di 130mila metri quadri, più di 30 delegazioni e 600 top buyer provenienti da 90 Paesi. Questi i numeri di Ecomondo e Key Energy 2022, i saloni di Italian Exhibition Group dedicati all'economia circolare e alle energie rinnovabili, che si sono aperti questa mattina nella Hall Sud della Fiera di Rimini.



Punto di riferimento, da oggi fino al prossimo 11 novembre, per il mondo della Green Economy, le due manifestazioni – grazie alla sinergia con Agenzia Ice e Ministero degli Affari esteri – porteranno in fiera le novità tecnologiche dei diversi mondi dell'economia circolare e delle fonti rinnovabili. Centosessanta gli eventi in calendario di cui ben 32 targati Commissione europea.

"L'inaugurazione di questa edizione di Ecomondo – ha sottolineato Lorenzo Cagnoni, presidente Ieg – rappresenta un orizzonte significativo per Italian Exhibition Group. Da 'Ricicla' di 25 anni fa, manifestazione pioneristica che colse lo spirito del tempo, a un evento che è diventato piattaforma di riferimento dell'economia circolare e guida della transizione ecologica per l'intero bacino del Mediterraneo e l'Europa. Il nostro orizzonte è sempre più internazionale, tanto che ospiteremo un focus specifico sul Messico e la seconda edizione del Forum Africa Green Growth".





Nel corso della cerimonia inaugurale, è stata data lettura del messaggio del– la cui presenza è prevista per la giornata di chiusura – che ha definito la manifestazione come "la più importante occasione di confronto, proposta, vetrina di tutto ciò che in Italia ruota attorno al futuro, perché il nostro futuro non potrà che essere verde, con un modello di sviluppo sostenibile e circolare".Le sfide che la transizione ecologica impone alle imprese italiane, anche alla luce degli alti costi dell'energia, delle materie prime e della crisi climatica, sono al centro dell'undicesima edizione degliche ha preso il via oggi sempre qui dalla Fiera di Rimini. Il 62% delle imprese – questi i dati che emergono dalla– vede nell'attuale periodo storico maggiori ragioni per intraprendere un percorso di transizione ecologica, vista come opportunità strategica. Dalla ricerca presentata oggi emerge, inoltre, anche una chiara richiesta di maggiore informazione: ben il 60% degli imprenditori intervistati dispone, infatti, di un livello di conoscenza ritenuto generico e un altro 5% del tutto carente. Solo il 35% pensa di avere un buon livello di conoscenza.