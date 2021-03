11 Marzo 2021

(Teleborsa) - Ecomondo e Key Energy, le due principali manifestazioni sulle tecnologie green e sull'economia circolare, che Italian Exhibition Group organizza ogni autunno alla Fiera di Rimini, lanciano una "road map" su cui lavorare in vista della prossima edizione "fisica" in calendario dal 26 al 29 ottobre 2021.

Prendono il via il programma "Digital Green Weeks", incontri virtuali messi a punto dagli autorevoli componenti dei Comitati Scientifici, presieduti per Ecomondo dal professor Fabio Fava e per Key Energy dal professor Gianni Silvestrini. Una serie di incontri su tematiche "calde" legate alla transizione ecologica e transizione energetica - bioeconomia circolare, economia circolare, agricoltura sostenibile, idrogeno ed efficienza, comunità energetiche e molte altre - per approfondire i nuovi scenari che si vanno delineando nel business della sostenibilità.

La "Green Revolution & Energy Transition Week" aprirà la serie di eventi dal 23 al 25 marzo 2021: si aprirà martedì 23 con la presentazione del terzo rapporto sull'economia circolare in Italia, un ficus sull'idrogeno, gli incentivi e l'efficienza energetica della PA; mercoledì 24 si parlerà di auto elettriche e digitalizzazione e si farà il punto sui bilanci ed i possibili scenari dell'Ecobonus al 100%: giovedì 25 marzo chiuderà la triade con l'agricoltura sostenibile, la digitalizzazione delle PMI e la semplificazione amministrativa.

Secondo appuntamento con la "Sustainable City & Low Carbon Economy" dal 27 al 29 aprile. Si parlerà di green packaging, RAEE organico, innovazione green, sanificazione, strumenti di green financing, rigenerazione urbana. E, sotto il profilo energetico, di smart city: Città circolari, TPL e infrastrutture verdi urbane, sicurezza, illuminazione, digitalizzazione, monitoraggio, 5G, utility.

La settimana della "Blue Economy E-Mobility" si svolgerà dal 18 al 20 maggio, sui temi dell'Eco design, delle filiere della plastica-tessile, bioenergie, porti verdi, marin litter, dissesto idrogeologico e riforestazione, trasporto e logistica green. Per la E-mobility si parlerà di infrastrutture di ricarica, flotte ed auto aziendali, veicoli commerciali e dei relativi vantaggi pratici e fiscali. E, ancora, di noleggio a lungo termine e vehicle to grid.

La "Climate Change & Environmental Protection Week" dall'8 al 10 giugno sarà focalizzata sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente: si parlerà di Ecomondo Brazil virtual, difesa del suolo e biodiversità, riqualificazione di aree dismesse. Per le energie rinnovabili: della Giornata Mondiale del Vento, di comunità energetiche e fotovoltaico. Una preview dello studio di Energy Strategy Group anticiperà le riflessioni su idroelettrico e geotermico.

Infine, "Next generation EU Road to Ecomondo & Key Energy Physical Edition" dal 21 al 23 settembre affronterà tematiche d'attualità (Pre-Cop-26) ed offrirà una preview della prossima edizione di Ecomondo e Key Energy, in presenza alla fiera di Rimini, dal 26 al 29 ottobre.