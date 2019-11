Ecomondo e Key Energy fanno decollare la green economy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un veroquello rappresentato da Italian Exhibition Groupper quattro giorni alla fiera di Rimini. Un evento che il mercato ha confermato appuntamento irrinunciabile per il business, con vantaggi indiscutibili per le aziende presenti. Ciò grazie anche alla capacità organizzativa di IEG, quotata all'MTA di Borsa Italiana, e alla sua attenzione ventennale per i temi ambientali.Si sono infatti chiusi oggi, insieme a Ecomondo, ilcon le imprese della filiera delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, il biennale Sal.Ve. coi veicoli per l'ecologia e il debuttante DPE, orientato all'energy power.del quartiere fieristico riminese, sostenute da una domanda intensa e interessata, garantita anche da migliaia di, dei quali oltre 500 profilati sulla piattaforma online,e accreditati ai business meeting programmati in fiera con le aziende.Italian Exhibition Group misura una. "Edizione eccezionale, addirittura sorprendente" il coro unanime degli espositori. Si conferma quindi il ruolo diAltissimo il. In fiera si è svolto il, è stata annunciata la prossima edizione delin Cina e con una delegazione di industrie è stata siglata un'ulteriore collaborazione operativa per altri saloni.Laad esse connessi. L'internazionalità ha marcato tutti gli eventi, con relatori e contenuti sulle esperienze più avanzate, a disposizione delle imprese e delle loro strategie di sviluppo.Forte soddisfazione anche dagli operatori collegati a Key Energy, il cui punto di forza è la ricchissima offerta legata alle energie rinnovabili, a breve interessate dalla definizione del Piano Nazionale Energia Clima.