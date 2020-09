Ecomondo, 23 settembre presentazione edizione 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra esperienza fisica e digitale, tra esposizione di prodotti e contenuti scientifici,si rinnovano e si potenziano. Le due piattaforme di business per il mondo dellae delledi Italian Exhibition Group (IEG), risponderanno con decisione a un mercato in grande fermento, sull'onda dell'importanza crescente che stanno assumendo le tecnologie di cui da sempre sono "ambasciatori", sull'onda del Green deal europeo e dei programmi di ripresa economica.Per annunciare le novità dei due appuntamenti che si terranno, sempre in contemporanea, dalprossimi alla, sarà sufficiente registrarsi online e collegarsi poi il prossimo mercoledì 23 settembre dalle ore 11 alle 12.15.La conferenza di presentazione, dal titolo, vedrà come protagonisti - introdotti da, comunicatore d'impresa, il presidente di Italian Exhibition Group (IEG),l'amministratore delegato IEG,il sindaco del Comune di Rimini,il presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile,, il presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo,il presidente del comitato scientifico di Key Energy,L'evento di presentazione descriverà le principalidell'edizione 2020, il primo appuntamento di settore a svolgersi dal vivo quest'anno a livello internazionale, con un ricco palinsesto di contenuti tecnico-scientifici; la presenza di tantissime start-up e le innovazioni tecnologiche; i ruoli istituzionali; l'accoglienza del territorio, gli, e via elencando. Insieme al lancio di una nuova piattaforma digitale che amplificherà le connessioni mondiali e i contenuti di business.Non da ultimo, il 23 settembre, si parlerà delby IEG, dell'accreditamentoper quanto riguarda la mitigazione del rischio e la sicurezza di espositori e visitatori e del prolungamento dell'orario di apertura del quartiere fieristico, dalle 8.30 sino alle 19, elementi con i quali IEG rinforzerà le community di riferimento.