Ecomondo 2020 digital edition: gli eventi on line disponibili fino al 15 novembre

(Teleborsa) - Rafforzare rapidamente la Green Economy e in particolare la sua componente rigenerativa. Queste le principali raccomandazioni emerse dai panel dei convegni organizzati dal Comitato scientifico di Ecomondo e Key Energy Digital Edition, le manifestazioni di Italian Exhibition Group visibili, con oltre 100 eventi, sulla piattaforma digitale fino al prossimo 15 novembre.



Nelle ultime due settimane le manifestazioni hanno permesso a 400 aziende di programmare business meeting con 350 buyer internazionali, mentre le oltre 500 ore di convegni e workshop scientifici hanno totalizzato nei primi quattro giorni 31.200 spettatori in streaming. Dagli incontri tra mondi professionale e imprenditoriale, delle pubbliche amministrazioni e anche accademico, la piattaforma digitale – afferma Ieg in una nota – ha consentito di comprendere architettura e implementazioni del Green Deal, dalla sua parte normativa e finanziaria all'innovazione nelle principali filiere industriali.



"Attraverso un percorso di grande condivisione – ha affermato Fabio Fava, presidente del Comitato scientifico di Ecomondo – nei webinar dell'edizione 2020 è stata condotta un'analisi puntuale dell'impatto della pandemia nei diversi ambiti della manifattura, del nostro patrimonio naturale e costruito. Lo abbiamo fatto con il coinvolgimento dei principali attori del settore pubblico e privato nazionali ed europei, dei nostri Ministeri, della Commissione europea, dell'Ocse. Durante questa edizione digitale di Ecomondo sono state identificate le azioni che potranno consentirci una rigenerazione sistemica ed inclusiva delle nostre manifatture, delle nostre città, del patrimonio naturale, suolo, acque e mari, per un pronto recupero economico, ambientale e sociale del Paese assieme all'Europa e all'area del Mediterraneo".



© RIPRODUZIONE RISERVATA