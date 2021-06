Ecomobilità, Corte Conti aderisce a piano UE su taglio emissioni

(Teleborsa) - La Corte dei conti ha acquistato, "a seguito di apposita procedura comparativa rivolta alle maggiori case automobilistiche presenti sul mercato, 6 autovetture di fascia medio-bassa "ibride plug-in" a basse emissioni, in alternativa agli autoveicoli tradizionali, che si aggiungono a un'autovettura di fascia media, sempre "ibrida plug-in", noleggiata da tempo".

L'iniziativa, svolta in attuazione di uno specifico progetto di ecomobilità totalmente finanziato con fondi UE - chiarisce la nota - "rientra in un'ottica di diffusione della cultura per la tutela e la salvaguardia ambientale e per promuovere l'efficientamento energetico e l'attuazione delle politiche eco-sostenibili con iniziative volte alla mobilità green-oriented, protesa alla riduzione progressiva delle emissioni di CO2 in atmosfera e all'agevolazione del percorso di transizione ecologica".

Il piano prevede anche l'installazione, nei cortili interni della sede centrale di Roma dell'Istituto, di 3 colonnine per la ricarica elettrica ad alta capacità, che si sommano a quella già in funzione dallo scorso agosto nella palazzina ex Caserma Montezemolo, da porre a disposizione anche del personale in possesso di autovetture "full electric" o "ibride plug-in", per incentivare sempre più l'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.