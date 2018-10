eCommerce boom: in Italia il mercato vale oltre 27 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua il percorso di. Secondo i dati dell'Osservatorio b2c della School of Management del Politecnico di Milano,ha superato nel 2018Ciò significa una crescita notevole pari a, che risulta la più alta di sempre. Dunque un vero e proprio boom delle vendite online, che attira sempre più consumatori e mette in difficoltà, specialmente nella definizione dei piani di sviluppo, le grandi aziende dei settori tradizionali.Nel 2017 la tipologia di acquisti maggiormente effettuata in Italia online, è stata quella relativa ai, che ha mosso complessivamente oltre. Riguardo invece alle, nell'ultimo anno si è assistito ad un forte aumento nell'acquisto di, che hanno movimentato oltre 4 miliardi (+18%), mentre rimane forte la richiesta di prodotti di(2,9 miliardi).: il valore delle vendite online a consumatori stranieri è arrivato a, pari al 16% del mercato complessivo.