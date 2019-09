Altroconsumo, l'e-commerce continua a crescere in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani preferiscono sempre di più fare shopping online. Secondo l'indagine di Altroconsumo (l'associazione italiana dei consumatori) i dati rivelano che il settore dell'e-commerce è in lenta, ma costante crescita. Nel 2018 in Italia si è registrato un aumento dell'8% con oltre 23,5 milioni diitaliani che si affidano al web per i propri acquisti e sempre più tramite smartphone (31%) e tablet (7%). A fronte di questo trend, avverte Altroconsumo, i consumatori purtroppo ancora non sono abituati a prestare la giusta attenzione a una serie di aspetti che possono tutelarli nel caso in cui qualcosa non dovesse andare nel modo giusto al momento o dopo l'acquisto.Altroconsumo ha analizzato un centinaio di siti di e-commerce verificando aspetti che possono andare a incidere sull'affidabilità dell'acquisto, come la completezza delle informazioni sull'azienda e sul prodotto, informazioni legali relative al diritto di recesso, privacy, uso dei cookies, etc… Sono stati valutati anche i servizi post-vendita e il funzionamento dei rimborsi. I risultati dell'analisi di Altroconsumo: Coop al primo posto, Wish la meno affidabile.