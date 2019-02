© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -intese come quel gruppi di attività finalizzare alla produzione di beni e servizi ambientali (gestione risorse naturali e protezione dell'ambiente).Un report dell'ISTAT indica che,(+0,9% rispetto al 2016), arrivando aldel Paese.Di questo, oltre ilderiva dalla produzione di beni e servizi destinati alla(ovvero riduzione del prelievo di risorse dall'ambiente e altre azioni per la conservazione e il mantenimento degli stock). L'altra componente del valore aggiunto (il) è quella relativa a prodotti destinati prioritariamente alla(ovvero attività di prevenzione, riduzione o eliminazione dell'inquinamento).In termini di, il v(+1,9%) e rappresenta il 2,4% dell'insieme dell'economia, mentre sulsono state impiegate(+0,5% rispetto al 2016), perlopiù impiegate dal settore protezione dell'ambiente (52,2%).Nel periodo 2014-2017 i prodotti che hanno registrato laono quelli provenienti dae dai servizi di recupero dei materiali per ile di risanamento dell'ambiente (inclusi nel raggruppamento delle attività di protezione del suolo).