Ecofin approva PNRR di Irlanda e Repubblica Ceca

Lunedì 6 Settembre 2021, 17:30







(Teleborsa) - I Ministri di Finanze e economia dell'Unione europea, riuniti con un Ecofin in videoconferenza, hanno approvato i piani nazionali di ripresa e resilienza di Repubblica Ceca e Irlanda. Lo ha riferito il ministro delle Finanza sloveno, Andrej Sircelj con una conferenza stampa al termine della riunione.



Per parte sua il Vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis ha ribadito che si lavora per approvare questi piani il più rapidamente possibile.