Ecobonus al 110% anche per le seconde case. Il Dl rilancio esclude ville e castelli

Ecobonus al 110% anche per le seconde case, ma non per ville e castelli. Saranno escluse, dunque, solo le abitazioni signorili, ville o castelli dal superbonus al 110%. Non solo: dei benefici potranno usufruire anche i proprietari delle cosiddette villette a schiera. La nuova formulazione dell'emendamento, che dovrebbe essere votato domani, riscrive l'articolo del Dl rilancio e prevede che le agevolazioni possano essere utilizzate al massimo per due unità immobiliari. Cambia anche la fisionomia dei benefici per gli interventi di efficienza energetica: i massimali di spesa vengono differenziati in base alla tipologia di immobile. Inoltre, le detrazioni vengono estese al Terzo settore.

Ultimo aggiornamento: 18:34

