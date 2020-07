Ecobonus, De Lise (commercialisti): definire in fretta modalità attuazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sono due parole che, nelle ultime settimane, abbiamo ascoltato molte volte dagli esponenti del Governo. C'è il rischio, però, che restino tali e non trovino riscontri pratici. Un esempio concreto è, la detrazione al 110 per cento della quale si può usufruire dal primo luglio, ma solo sulla carta. Ad oggi, infatti,(erano attesi per il mese di giugno) che definiscano le modalità per usufruire di tale detrazione e quelle per la cessione del credito. In questo modo la portata normativa è del tutto vanificata". Lo afferma, Presidente dell' Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili."Purtroppo, ci sembra più corretto parlare die. Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 8/7/2020, lunga ben 411 pagine. Tra l'altro rappresenta un approfondimento alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019. Peccato che la (prima) scadenza di versamento per le persone fisiche fosse loevidenzia De Lise. "Non possiamo infatti esimerci dal citare la questione della proroga dei versamenti. Il DPCM del 27 giugno ha disposto il differimento alper i quali abbiamo già più volte richiesto la proroga al 30 settembre. Ad oggi però non è prevista alcuna modifica al Decreto Rilancio né appaiono in dirittura d'arrivo nuovi Decreti. Verosimilmente si andrà verso la proroga ex-post"."Voglio sottolineare una volta di più che l'Unione giovani commercialisti non ha mai condiviso il "giochino" del rinvio del rinvio del rinvio (soprattutto se fatto ex-post), perché agevola solo chi attende ad adeguarsi alle normative, certo che tanto tutto verrà prorogato. Ciò che serve - conclude il presidente De Lise - è invece una programmazione chiarae il r