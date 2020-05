Coronavirus, Patuanelli: ecobonus al 120%, ricapitalizzare le imprese

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli torna sul problema del sostegno alle imprese nelal fase di emergenza per il coronavirus e, dopo i provvedimenti di emergenza per assicurarne la liquidità, auspica fra le altre cose una operazione di ricapitalizzazione.



Patuanelli, in vista del decreto di maggio, sostiene in un post su Facebook che occorre "dare risposte alle pmi" colpite dalla crisi innescata dall'epidemia ed afferma "siamo già in ritardo". A questo proposito auspica "una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto, diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese" e "interventi sugli oneri dei costi fissi" come quello relativo alle bollette elettriche.



Fra le misure necessarie anche il pagamento dei debiti della Pa e interventi in altri settori, come quello dell'edilizia con un ecobonus al 120%. Ultimo aggiornamento: 17:41